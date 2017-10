| Криминал / Происшествия | 14:26 | 13.10.2017 В Киеве пассажир нанес таксисту более 20 ударов ножом и спрятал тело в лесу (ВИДЕО) На днях в Днепровское управление полиции обратился местный житель с заявлением об исчезновении 66-летнего отца, который занимался частным извозом. После получения очередного заказа человек не вернулся домой. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение «Фольксвагена», на котором работал пропавший. Автомобиль нашли во дворе дома на территории Деснянского района, а через некоторое время увидели возле него неизвестного. «Мужчина открыл дверцу и хотел завести автомобиль. Для установления личности и обстоятельств мужчину доставили в территориальное управление полиции, где он признался в убийстве», - отметил Андрей Крищенко. В ходе осмотра иномарки работники полиции обнаружили в салоне следы крови. При общении с правоохранителями задержанный признался, что он убил водителя такси, а автомобиль хотел продать на запчасти. «Задержанный - 28-летний житель Деснянского района, ранее не судимый. Рассказал, что остановил машину и попросил отвезти. В дороге между ним и водителем возник конфликт, а затем драка. В результате он схватил нож и несколько раз ударил таксиста. Далее человек вывез и выбросил тело потерпевшего в лесополосе», - добавил Андрей Крищенко. Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по статьям 115 (Умышленное убийство), 185 (Кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По словам начальника сектора уголовного розыска Днепровского управления полиции Игоря Болвы, на теле водителя обнаружили более двадцати ножевых ранений головы, туловища и живота. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

