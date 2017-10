| Криминал / Происшествия | 14:51 | 13.10.2017 В Дарницком районе столицы работник сорвался с новостроя В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение: на территории недостроенной многоэтажки на улице Вербицкого с седьмого этажа упал электрик. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и «скорая». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. По приезду на вызов врачи констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего - это 34-летний житель Черниговщины. Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства данного инцидента. Проводится досудебное расследование. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

