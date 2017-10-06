В Дарницком районе столицы работник сорвался с новостроя

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение: на территории недостроенной многоэтажки на улице Вербицкого с седьмого этажа упал электрик. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и «скорая».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

По приезду на вызов врачи констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего - это 34-летний житель Черниговщины.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства данного инцидента. Проводится досудебное расследование.