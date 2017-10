| Криминал / Происшествия | 15:30 | 13.10.2017 В Харькове 17-летняя киевлянка выпрыгнула с 15-го этажа Предварительно установлено, что 17-летняя девушка выпрыгнула с балкона пятнадцатого этажа дома по переулку Искринский. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от бригады скорой помощи. Полицейскими установлено, что умершая является жительница города Киева, училась в харьковском техникуме. Устанавливаются обстоятельства, которые побудили молодую девушку на такой поступок. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7