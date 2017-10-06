В Харькове 17-летняя киевлянка выпрыгнула с 15-го этажа

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Предварительно установлено, что 17-летняя девушка выпрыгнула с балкона пятнадцатого этажа дома по переулку Искринский.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от бригады скорой помощи.
Полицейскими установлено, что умершая является жительница города Киева, училась в харьковском техникуме.
Устанавливаются обстоятельства, которые побудили молодую девушку на такой поступок.