Криминал / Происшествия | 15:43 | 13.10.2017 В Днепре на взятке задержали госисполнителя В Днепре работники областного управления защиты экономики задержали на взятке государственного исполнителя. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Нацполиции Украины. Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции задокументировали противоправную деятельность главного государственного исполнителя одного из местных отделов Государственной исполнительной службы. 11 тыс. грн неправомерной выгоды требовал злоумышленник за закрытие исполнительного производства и снятия ареста с имущества должника.

