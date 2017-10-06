В Днепре на взятке задержали госисполнителя

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В Днепре работники областного управления защиты экономики задержали на взятке государственного исполнителя.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Нацполиции Украины.
Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции задокументировали противоправную деятельность главного государственного исполнителя одного из местных отделов Государственной исполнительной службы.
11 тыс. грн неправомерной выгоды требовал злоумышленник за закрытие исполнительного производства и снятия ареста с имущества должника.