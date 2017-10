| Криминал / Происшествия | 17:30 | 13.10.2017 На Днепропетровщине разоблачили подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя (ФОТО) Работники областного управления защиты экономики, следственного управления полиции при участии КОРД провели 37 санкционированных обысков. Кроме фальсифицированной алкогольной продукции правоохранители изъяли более 145 тыс. грн, $8,3 тыс. Организаторы задержаны. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Сообщается, что правоохранители установили организаторов подпольного производства, место нахождения подпольного цеха, складов хранения и сбыта фальсифицированной продукции. «Так, подпольный бизнес организовал житель Никополя. К противоправной деятельности привлек своего сына и еще одного жителя города. Производство с фальсифицированного алкоголя находилось в Никополе. Реализовывали производимую продукцию оптовым покупателям региона. Мощность производства составляла до 20 тыс. бутылок ежемесячно, а «чистый» доход - до 700 тыс. грн. 11 октября сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции, следователи областной полиции при участии спецподразделения КОРД провели 37 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, изготовление, хранение фальсифицированной продукции, а также в автомобилях и местах сбыта фальсифицированного алкоголя. Полицейские изъяли более 670 литров спиртовой смеси, 1065 литров спирта, 700 бутылок готовой продукции, а также оборудование для изготовления водочных изделий, 23 тыс. поддельных марок акцизного налога Украины и «черновую» бухгалтерию. Кроме того, 145 тыс. грн и $8,3 тыс.», - говорится в сообщении.



Организаторы подпольного бизнеса задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство разоблачены по ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

