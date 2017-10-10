В Киеве в результате пожара дотла сгорел частный дом

15 октября в 2:47 в службу спасения 101 Киева поступило сообщение о пожаре в 1-этажном частном доме на ул. Малоземельная, в Дарницком районе города.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время ликвидации пожара пожарные спасли мужчину 1961 года, которого передали работникам медицинской службы.

В 3:19 пожар был локализован. В 3:57 пожарные потушили огонь.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

В результате пожара дом сгорел полностью, повреждена внешняя пластиковая обшивка в рядом расположенном жилом доме на площади 60 кв. м.

Причина пожара выясняется.