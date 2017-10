| Криминал / Происшествия | 09:37 | 16.10.2017 В Киеве в результате пожара дотла сгорел частный дом 15 октября в 2:47 в службу спасения 101 Киева поступило сообщение о пожаре в 1-этажном частном доме на ул. Малоземельная, в Дарницком районе города. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. На место происшествия немедленно прибыли спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время ликвидации пожара пожарные спасли мужчину 1961 года, которого передали работникам медицинской службы. В 3:19 пожар был локализован. В 3:57 пожарные потушили огонь. На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. В результате пожара дом сгорел полностью, повреждена внешняя пластиковая обшивка в рядом расположенном жилом доме на площади 60 кв. м. Причина пожара выясняется. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

