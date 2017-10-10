В Харьковской области муж совершил попытку суицида, напившись средства для отбеливания белья, а потом напал с ножом на жену

15 октября в Змиевский отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего мужчины о том, что отец ударил мать ножом в живот.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Как было установлено, 67-летняя женщина услышала крик своего мужа, который находился в комнате. Оказалось, что он выпил средство для отбеливания. После чего неожиданно мужчина ножом ударил женщину в область сердца, а затем нанес себе ножевое ранение в живот.

Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский, следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.