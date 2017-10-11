Ушел из жизни известный российский актер Дмитрий Марьянов

По предварительной информации, актер Дмитрий Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба, передает «ТАСС».

Ранее сообщалось, что 15 октября Марьянов почувствовал себя плохо, и друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако в дороге он скончался. Актеру было 47 лет.

С 1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра «Ленком». Он принимал участие в постановках спектаклей «Юнона и авось», «Бременские музыканты» и многих других. Также актер сотрудничал с «Квартетом И».

Фильмография Марьянова включает такие работы, как «Выше Радуги», «Графиня де Монсоро», «Львиная доля», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Студенты», «День радио» и другие ленты.

