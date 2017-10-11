В Донецкой области 34-летняя женщина подорвалась на растяжке

В лесополосе между поселками Майорское и Зайцево Донецкой области женщина подорвалась на растяжке.

Об этом ИА «МОСТ-ДННЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

По предварительной информации, женщина попала на растяжку в лесополосе между поселками Майорское и Зайцево, когда сошла с дороги. В результате взрыва женщина получила травмы туловища и конечностей.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Пока проводится проверка.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией согласно ст. 258 о террористическом акте.

