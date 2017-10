| Криминал / Происшествия | 08:57 | 17.10.2017 В Донецкой области 34-летняя женщина подорвалась на растяжке В лесополосе между поселками Майорское и Зайцево Донецкой области женщина подорвалась на растяжке. Об этом ИА «МОСТ-ДННЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области. По предварительной информации, женщина попала на растяжку в лесополосе между поселками Майорское и Зайцево, когда сошла с дороги. В результате взрыва женщина получила травмы туловища и конечностей. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Пока проводится проверка.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией согласно ст. 258 о террористическом акте.

