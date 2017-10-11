В Киеве семейная пара украла из супермаркета 19 пачек сливочного масла

В Киеве задержали семейную пару, которая украла из супермаркета сливочного масла на 1,5 тыс. грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев.

«В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении магазина поймали мужчину и женщину, которые совершили кражу товара.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники украли с прилавка 19 пачек сливочного масла на 1,5 тыс. грн. Продукты они спрятали в сумку и прошли мимо кассы.

Кражу заметили охранники супермаркета, которые задержали нарушителей и передали их полицейским.

Во время общения с правоохранителями задержанные признались в содеянном», - говорится в сообщении.

Также полицейские выяснили, что оба должны были находиться под круглосуточным домашним арестом за совершение аналогичных преступлений в других районах Киева.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу). Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

