| Криминал / Происшествия | 09:13 | 17.10.2017 В Киеве семейная пара украла из супермаркета 19 пачек сливочного масла В Киеве задержали семейную пару, которая украла из супермаркета сливочного масла на 1,5 тыс. грн. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев. «В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении магазина поймали мужчину и женщину, которые совершили кражу товара.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники украли с прилавка 19 пачек сливочного масла на 1,5 тыс. грн. Продукты они спрятали в сумку и прошли мимо кассы.

Кражу заметили охранники супермаркета, которые задержали нарушителей и передали их полицейским. Во время общения с правоохранителями задержанные признались в содеянном», - говорится в сообщении. Также полицейские выяснили, что оба должны были находиться под круглосуточным домашним арестом за совершение аналогичных преступлений в других районах Киева. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу). Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7