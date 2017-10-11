В Киеве женщина обокрала супермаркет

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении магазина поймали женщину, которая совершила кражу товара. По указанному адресу срочно прибыли участковые инспекторы полиции.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУНП г. Киев.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленница украла с прилавка три пакета с мясом и вынесла в пакете мимо кассы. Кражу заметили охранники магазина. Они задержали правонарушительницу и передали участковым инспекторам полиции.

Во время общения с правоохранителями 35-летняя женщина призналась в содеянном. Также полицейские выяснили, что в прошлом месяце киевлянка была осудима за аналогичное преступление, и она находится на испытательном сроке.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушительница находится в изоляторе временно содержания. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.