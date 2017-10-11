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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:05 | 17.10.2017
За 30 лет на Днепропетровщине 84 человека погибло из-за неосторожного обращения с природным газом в быту

За 30 лет в Днепропетровской области произошло 58 несчастных случаев связанных с использованием природного газа в быту.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил главный инженер ПАО «Днепропетровскгаз» Александр Макаренко.

«С 1986 года в Днепропетровской области произошло 58 несчастных случаев связанных с использованием природного газа в быту. В них пострадало 168 человек, 84 человека погибло», - сказал он.

Александр Макаренко напомнил о главных мерах предосторожности в использовании газа для недопущения несчастных случаев:

«Первое, на что нужно обращать внимание собственникам жилых домов – это на работу с дымоходами и вентиляционными каналами. Необходимо ежегодно проводить прочистку, осмотр, диагностику дымовых каналов и их ремонт. Перед каждым пуском газа на отопительные приборы необходимо проверять тягу.

Необходимо помнить: газовые приборы нужно использовать исключительно по назначению. Если мы будем использовать газовую плиту для нагрева помещения, это прямой путь попадания угарного газа вовнутрь помещения. Также плиту нельзя использовать для сушки белья, потому что в таких случаях возможны пожары.

Вентиляции с принудительным воздухоотводом запрещено ставить в помещениях, где имеются отопительные приборы с отводом продуктов возгорания в дымоход. Подключая такую вентиляцию в дымовой или вентиляционный канал, а как правило, жители это делают самостоятельно, в дымоходе создается избыточное давление и угарный газ попадает в помещение», - рассказал главный инженер ПАО «Днепропетровскгаз».


 
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Теги: происшествия, газ, Днепропетровщина

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