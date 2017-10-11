Во Львове четыре человека отравились едой в ресторане

Во Львове четыре человека попали в больницу с отравлением после посещения местного ресторана.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Отмечается, что в областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали четырех человек (в возрасте от 18 до 25 лет), питались в одном из ресторанов города, на ул. Винниченка, 3.

«Сейчас четыре человека находятся в больнице. Это в том числе женщины в возрасте 18, 20 и 25 лет, а также 20-летний юноша. Их состояние - средней тяжести. Предварительный диагноз пострадавших - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция», - сообщили в управлении.

