| Криминал / Происшествия | 13:01 | 17.10.2017 Во Львове четыре человека отравились едой в ресторане Во Львове четыре человека попали в больницу с отравлением после посещения местного ресторана. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Отмечается, что в областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали четырех человек (в возрасте от 18 до 25 лет), питались в одном из ресторанов города, на ул. Винниченка, 3. «Сейчас четыре человека находятся в больнице. Это в том числе женщины в возрасте 18, 20 и 25 лет, а также 20-летний юноша. Их состояние - средней тяжести. Предварительный диагноз пострадавших - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция», - сообщили в управлении.

