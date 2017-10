| Криминал / Происшествия | 13:25 | 17.10.2017 На Днепропетровщине мужчина перевозил в автобусе метамфетамин и коноплю На блокпосту в селе Андроновка Днепропетровской области сотрудники полиции обнаружили у пассажира автобуса наркотические вещества: коноплю и метамфетамин. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области. «На блокпосту в с. Андроновка в Межевском районе Днепропетровской области сотрудники полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области обнаружили в автобусе подозрительного пассажира. Во время досмотра у него в барсетке они обнаружили 6 бумажных свертков с коноплей и сверток с кристаллическим веществом, похожим на метамфетамин.

Все изъятое направлено на экспертизу. По словам мужчины, все наркотические вещества он хранил для собственных нужд без цели сбыта», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

