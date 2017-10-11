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| Криминал / Происшествия | 13:25 | 17.10.2017
На Днепропетровщине мужчина перевозил в автобусе метамфетамин и коноплю

На блокпосту в селе Андроновка Днепропетровской области сотрудники полиции обнаружили у пассажира автобуса наркотические вещества: коноплю и метамфетамин.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

«На блокпосту в с. Андроновка в Межевском районе Днепропетровской области сотрудники полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области обнаружили в автобусе подозрительного пассажира. Во время досмотра у него в барсетке они обнаружили 6 бумажных свертков с коноплей и сверток с кристаллическим веществом, похожим на метамфетамин.
Все изъятое направлено на экспертизу. По словам мужчины, все наркотические вещества он хранил для собственных нужд без цели сбыта», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
 
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Теги: криминал, Днепропетровщина

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