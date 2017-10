| Криминал / Происшествия | 13:50 | 17.10.2017 Прокуратура разоблачила схему расходования бюджетных средств при проведении тендеров Прокуратура Днепропетровской области предъявила исковое заявление в хозяйственный суд Днепропетровской области в интересах государства к одному из коммунальных предприятий Днепровской городского совета, а также обществу с ограниченной ответственностью о признании решения тендерного комитета коммунального предприятия и договора, заключенного по результатам процедуры закупки с обществом, недействительными. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Так, во время мониторинга электронной системы закупок «PROZZORO» установлено, что коммунальным предприятием Днепровской городского совета проведены открытые торги на закупку услуг коллекторских агентств, по результатам которых победителем стало общество с ограниченной ответственностью, с которым заключен договор о предоставлении юридических услуг на сумму более 1,5 млн грн. Вместе с тем установлено, что в нарушение Закона Украины «О публичных закупках» уполномоченное лицо заказчика - заместитель тендерного комитета коммунального предприятия, и.о. директора указанного предприятия, является связанным лицом с обществом - победителем открытых торгов. Кроме того, установлено несоответствие победителя закупки квалификационным критериям, установленным заказчиком в тендерной документации», - говорится в сообщении. Сейчас дело находится в производстве хозяйственного суда Днепропетровской области.

