В Днепре пьяный водитель попал в ДТП, убегая от полицейских

Сегодня, 17 октября, около 1:00 ночи патрульный экипаж заметил на улице Макарова автомобиль Honda Accord, который двигался навстречу с дальним светом фар. Полицейские решили остановить транспортное средство, включив световой спецсигнал. Однако водитель автомобиля стал резко набирать скорость.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

«Патрульные начали преследование. Они неоднократно требовали от водителя остановиться и предупреждали о возможности применения оружия. Но водитель на предупреждение не реагировал и продолжал гонку с блюстителями порядка улицами города, создавая опасные ситуации на дороге для других транспортных средств и граждан. Когда автомобиль выехал на Запорожское шоссе, водитель еще больше ускорил движение. В результате, на съезде мужчина не справился с управлением, и съехал на обочину.

Во время оказания первой домедицинской помощи нарушителю, патрульные заметили у него признаки сильного алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в больницу. В салоне Honda Accord инспекторы нашли предмет, похожий на пистолет», - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали скорую помощь и следователя по ДТП.

