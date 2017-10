| Криминал / Происшествия | 14:50 | 17.10.2017 В Днепре трое 18-летних парней отобрали деньги у прохожего, угрожая ножом Сегодня, 17 октября, около 4:00 по спецлинии 102 поступил вызов о том, что на проспекте Поля на мужчину напали 3 неизвестных, и, угрожая ножом, забрали деньги. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Патрульной полиции Днепра. «При обследовании прилегающей территории полицейские обнаружили 3 человек, похожих по приметам на подозреваемых в разбое. Неизвестные, увидев полицейских, стали ускорять движение. Впрочем, стражи порядка их остановили и задержали. Пострадавший опознал своих обидчиков. Ими оказались ребята, которые в этом году стали совершеннолетними. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в них средства в сумме, имел заявитель», - говорится в сообщении. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и доставили задержанных в Днепровский отделения полиции.

