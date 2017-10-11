В Кривом Роге полиция задержала 59-летнюю наркодиллершу

В Кривом Роге сотрудники полиции задержали 59-летнюю женщину, которая продавала наркотики.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

«Полиция задержала наркодиллершу с опием на 50 тыс. гривен. 59-летняя женщина хранила 410 мл наркотического средства «опий ацетилированный», который был изъят сотрудниками управления противодействия наркопреступности во время санкционированного обыска по месту его проживания в г. Кривой Рог», - говорится в сообщении.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК. Ей грозит наказание по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК, которая предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

