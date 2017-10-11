В Днепре полицейские спасли щенка, которого сбила машина (ФОТО)

Сегодня, 17 октября, около 11:00 патрульный экипаж обнаружил на Сичеславского Набережной травмированного бездомного щенка на обочине проезжей части. Полицейские доставили животное в ветклинику.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

«Собачка, вероятно, был травмирован автомобилем. Он имел значительные повреждения и не мог встать на лапы. Патрульные немедленно связались с представителями сообщества по защите животных «Ковчег». Те, в свою очередь, направили полицейских в ветеринарную клинику, в которой готовы были помочь животному. Инспекторы собственноручно доставили маленького пострадавшего к ветеринарам. Зоозащитники были благодарны патрульным за своевременную помощь», - говорится в сообщении.

Также полицейские участвовали в Марше за права животных, который состоялся недавно в Днепре, и собрали благотворительную помощь приюту бездомных животных «Ковчег».



