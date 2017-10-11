В Ровно машина влетела в остановку общественного транспорта: есть пострадавшие

В Ровно вечером в понедельник, 16 октября, легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали две женщины.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

«На улице Млиновская произошло ДТП при участии трех автомобилей. Один из них вылетел на тротуар, где в то время находились люди. Двух женщин госпитализировали в Ровенскую городскую больницу.

По предварительной причине, виновник ДТП, водитель автомобиля Volkswagen Passat B5, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, который в свою очередь столкнулся с автомобилем BMW 520. Volkswagen Passat в результате столкновения отбросило на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадала 36-летняя жительница Ровно.

У женщины диагностировали политравму, переломы ребер и многочисленные ушибы. Кроме того, в результате аварии пострадала пассажирка Daewoo Lanos, медики диагностировали у 52-летней ровенчанки ушиб позвоночника» - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам признания все водители были трезвыми.

В полиции по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование.