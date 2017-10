| Криминал / Происшествия | 09:28 | 18.10.2017 В Киеве молодая женщина сгорела вместе с диваном, на котором курила 16 октября в Киеве на ул. Санаторной произошел пожар, в результате которого погибла 27 летняя женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели подозревают, что женщина курила на диване, от чего мебель занялась и сгорела. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. В результате пожара диван сгорел, а стены и другая мебель сильно закоптились. Окончательные причины относительно смерти женщины предстоит установить следствию. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7