В Киеве молодая женщина сгорела вместе с диваном, на котором курила

16 октября в Киеве на ул. Санаторной произошел пожар, в результате которого погибла 27 летняя женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели подозревают, что женщина курила на диване, от чего мебель занялась и сгорела.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.

В результате пожара диван сгорел, а стены и другая мебель сильно закоптились.

Окончательные причины относительно смерти женщины предстоит установить следствию.