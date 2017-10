| Криминал / Происшествия | 09:41 | 18.10.2017 В Чернобыльской зоне задержаны две группы сталкеров В Чернобыльской зоне отчуждения задержаны две группы сталкеров. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киевской области. «7 граждан незаконно проникли в зону отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма. Им грозит штраф - от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. 4 жителей Донецкой области, 23-28 лет, обнаружили сотрудники полиции в районе отселенного поселка Вильча. Еще 3-х жителей Киевской и Винницкой области, 23-28 лет, задержали в районе пункта захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», - говорится в сообщении. Правоохранители составили административные протоколы по статье 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

