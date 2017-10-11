В центре Днепра разрыли захоронение более чем 100-летней давности: из земли торчат черепа и кости (ВИДЕО)

Копая траншею, строители наткнулись на давнее захоронение. Но, как утверждают местные жители, после этого строительные работы не прекратились. Многочисленные человеческие останки вывозились вместе с грунтом в неизвестном направлении.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на ТСН.

Поэтому люди обратились к городским властям, чтобы там разобрались с ситуацией. Ведь кости и черепа находятся в траншее повсюду, и ими уже заинтересовались собаки.

Рядом с найденным захоронением находится парк, где похоронены погибшие в Крымской войне. Поэтому, вполне возможно, что ему уже более 100 лет.