В Днепропетровской области подполковника полиции обвиняют во взяточничестве

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины направлено в Баглийского районного суда города Днепродзержинска обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 12 июля текущего года военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона совместно с работниками УСБ Украины в Днепропетровской области подполковник полиции был задержан во время получения неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что за «решение вопроса» о непривлечении к уголовной ответственности гражданина, указанный чиновник требовал и получил взятку в сумме 2000 долл. США.

Кроме того, в ходе проведения обыска принадлежащего ему автомобиля правоохранителями выявлено и изъято 175 блистеров с веществом, содержащим прекурсор, оборот которого ограничен и в отношении которого установлены меры контроля.

Учитывая полученные в ходе осуществления досудебного расследования доказательства, в полной мере доказывают вину подозреваемого, задержанного сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины.