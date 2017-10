| Криминал / Происшествия | 10:39 | 18.10.2017 В Днепропетровской области подполковника полиции обвиняют во взяточничестве Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины направлено в Баглийского районного суда города Днепродзержинска обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Напомним, 12 июля текущего года военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона совместно с работниками УСБ Украины в Днепропетровской области подполковник полиции был задержан во время получения неправомерной выгоды. Следствием установлено, что за «решение вопроса» о непривлечении к уголовной ответственности гражданина, указанный чиновник требовал и получил взятку в сумме 2000 долл. США. Кроме того, в ходе проведения обыска принадлежащего ему автомобиля правоохранителями выявлено и изъято 175 блистеров с веществом, содержащим прекурсор, оборот которого ограничен и в отношении которого установлены меры контроля. Учитывая полученные в ходе осуществления досудебного расследования доказательства, в полной мере доказывают вину подозреваемого, задержанного сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

