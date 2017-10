| Криминал / Происшествия | 10:55 | 18.10.2017 В Киеве «заминировали» страховую компанию Сегодня, 18 октября, около 10-ти утра а по спецлинии 102 поступило сообщение о заминировании автомобиля и офиса одной из страховых компаний, на проспекте Победы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Правоохранители тщательно осматривают автомобиль, помещение страховой компании и прилегающую к ней территорию. Предварительно полицейские установили, что сообщение поступило из Донецкой области. Усилия сотрудников полиции направленные на установление лица-минера. Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

