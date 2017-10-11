В Киеве «заминировали» страховую компанию

Сегодня, 18 октября, около 10-ти утра а по спецлинии 102 поступило сообщение о заминировании автомобиля и офиса одной из страховых компаний, на проспекте Победы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители тщательно осматривают автомобиль, помещение страховой компании и прилегающую к ней территорию. Предварительно полицейские установили, что сообщение поступило из Донецкой области. Усилия сотрудников полиции направленные на установление лица-минера.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.