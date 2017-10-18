В центре Днепра на «горячем» задержали автоугонщика

15 октября, около 10:00 утра патрульный экипаж заметил на улице Карла Либкнехта подозрительную личность у автомобиля ВАЗ 2107 с открытым капотом. Мужчина подкачивал бензонасос с помощью плоскогубцев. Как оказалось, данный автомобиль ему не принадлежит.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Мужчина признался, что хотел похитить авто, а патрульные застали его с поличным. Впрочем, он не видит в своих действиях ничего противозаконного. Стражи порядка с этим не согласились и задержали мужчину.

Во время поверхностной проверки полицейские нашли у 44-летнего гражданина другие инструменты: отвертку, раскладной нож. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в Шевченковский участок полиции.