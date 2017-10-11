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| Криминал / Происшествия | 11:19 | 18.10.2017
На Печерске у народного депутата похитили Mercedes

17 октября около 15:00 в дежурную часть киевской милиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинский незаконно завладели автомобилем «Mercedes». По вызову выехали патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

На месте происшествия в милицию обратился 46-летний киевлянин - народный депутат Украины. Он пояснил, что припарковал иномарку напротив кафе, закрыл автомобиль на сигнализацию и зашел в магазин. Когда он вернулся, машины на месте уже не было. Кроме того, человек добавил, что в салоне транспорта находились два пистолета с разрешительными документами и его личные вещи. По информации народного избранника, «Mercedes» принадлежит его знакомой.

Полицейские провели осмотр места происшествия для установления свидетелей и очевидцев, опросили работников и посетителей заведений, находившихся рядом.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Уже через 2 часа правоохранителям позвонил заявитель с сообщением, что автомобиль нашелся, вещи в салоне не пропали. Мужчина пообещал подъехать к управлению полиции, написать об этом соответствующее заявление и рассказать подробности.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств этого происшествия.
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