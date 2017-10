| Криминал / Происшествия | 11:52 | 18.10.2017 В правительственном квартале Киева собрались около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Сегодня, 18 октября, за порядком в правительственном квартале Киева следить около 3000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В зависимости от оперативной обстановки, количество правоохранителей может меняться. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. «В центре города, на проезжей части улицы Грушевского, митингующие разбили палатки, что значительно осложнило движение в столице. Мы обращаемся к гражданам отнестись с пониманием за временные неудобства, в связи с перекрытием дорожного движения и дополнительными мерами, связанными с проверкой документов «, - сообщил полковник полиции Андрей Крищенко. Полиция призывает воздержаться от любых провокаций, на которые силовики будут реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства. Правоохранители обращаются к участникам акций не нарушать общественный порядок, а также всячески содействовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности граждан. Напомним, что 17 октября во время массовых мероприятий возле Верховной Рады Украины пострадали четыре человека, среди них - работник полиции. 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами разной степени тяжести госпитализированы в стационар. Другим двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. Официальные обращения пострадавших граждан на получение телесных повреждений в полицию не поступало. В результате инцидентов вчера правоохранители никого не задерживали. В настоящее время по фактам событий начато 3 уголовных производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 186 (грабеж) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По состоянию на 11.00 грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано Полиция продолжает обеспечивать публичную безопасность и порядок. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

