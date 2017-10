| Криминал / Происшествия | 12:09 | 18.10.2017 В Запорожье задержали преступную группировку 17 октября сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецподразделением КОРД ГУНП в Запорожской области задержали злоумышленников, которые обоснованно подозреваются в совершении ряда разбойных нападений на протяжении 2016-2017 годов на территории Запорожья. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. «Четверо неизвестных с помощью ножа и пистолета совершили вооруженное нападение на жителя Запорожья 1975 года. Злоумышленники завладели автомобилем и денежными средствами потерпевшего. Похищенный автомобиль передали сообщникам с целью дальнейшей реализации. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска по «горячим следам» были задержаны все участники преступления. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу», - рассказал начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша. 18 октября трех членов группировки - жителей Запорожья 1996 рождения - задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении еще двух мужчин - местных жителей 1996 по 1997 годов рождения - в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7