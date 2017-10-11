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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:17 | 18.10.2017
На Волыни трактор задавил 6-летнего ребенка

17 октября в Шацком районе Волынском области 48-летний водитель трактора совершил наезд на 6-летнею девочку. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Вчера, в одном из сел Шацкого района вблизи детского сада 48-летний местный житель совершил наезд на 6-летнюю девочку, жительницу района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель трактора допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Вследствие ДТП девочка погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Водителя трактора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в инкриминируемом преступлении.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
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Теги: Украина, происшествия

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