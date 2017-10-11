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| Криминал / Происшествия | 12:56 | 18.10.2017
В Днепре 21-летняя девушка с кастетом напала на полицейскую

16 октября, около 22:00 по спецлинии 102 поступил вызов. Женщина жаловалась на хулиганские действия и угрозы от неизвестной. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили девушку с кастетом в руках.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

«16 октября, около 10 часов вечера по спецлинии 102 поступил вызов. Женщина жаловалась на хулиганские действия и угрозы от неизвестной возле одного из домов жилого массива Тополь. Патрульные прибыли по указанному адресу и встретились с заявительницей. Та указала на женщину, которая шла навстречу. Полицейские заметили у нее в руках кастет, и подошли спросить, зачем ей этот предмет. Впрочем, реакция женщины на этот вопрос был слишком неадекватной.
Она начала ругаться в сторону патрульных и прохожих, не реагировала на замечания вести себя спокойнее, и даже набросилась на полицейскую. 21-летнюю гражданку задержали, применив физическую силу и наручники. Стражи порядка обнаружили у нее признаки сильного алкогольного и наркотического опьянения», - говорится в сообщении.

Стражи порядка обнаружили у нее признаки сильного алкогольного и наркотического опьянения. Задержанную доставили в Шевченковский участок милиции и составили протокол по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство). Также в отделении относительно действий задержанной открыли дело по ст. 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
 
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Теги: криминал, Днепр

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