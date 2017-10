| Криминал / Происшествия | 13:12 | 18.10.2017 У жителя Днепропетровщины полиция изъяла целый арсенал оружия Во время обыска в квартире жителя села Гвардейское Днепропетровской области, полицейские обнаружили 91 патрон калибра 5,45 мм, глушитель и штык-нож. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области. «Всего во время обыска в квартире жителя с. Гвардейское было изъято 91 патрон калибра 5,45 мм, устройство для бесшумной стрельбы (глушитель) и штык-нож. Мужчина признался, что все это принадлежит его жене. Обыск прошел в рамках открытого по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного производства. Согласно заключению эксперта изъятые патроны являются боевыми», - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

