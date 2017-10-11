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| Криминал / Происшествия | 13:34 | 18.10.2017
На Днепропетровщине подсолнечник, вырощенный на самовольно занятом земельном участке, был реализован в пользу государства

Днепродзержинской местной прокуратурой совместно с сотрудниками УЗЭ в области и сотрудниками Каменского отдела полиции в ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве по факту самовольного занятия земельного участка осуществлена реализация посева подсолнечника на сумму 70 тыс грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Так, правоохранительными органами установлено, что земельный участок площадью 53 га на территории Быковского сельского совета Криничанского района был самовольно усеян подсолнечником.
Указанный урожай был признан вещественным доказательством и реализован в доход государства в сумме 70 тыс грн», - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
 
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Теги: прокуратура, Днепропетровщина

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