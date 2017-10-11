На Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита: пострадали дети

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Среди жителей пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрировано семь случаев инфекционных заболеваний, среди заболевших два ребенка.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.
Сообщается, что медики установили предварительный диагноз – вирусный гепатит.
«Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы Балаклеи.
Специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
Для выявления источника возможного заражения взяты пробы питьевой воды. За людьми, с которыми контактировали заболевшие, установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция в домашних очагах и организованном коллективе, который посещают заболевшие», – говорится в сообщении.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.