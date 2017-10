| Криминал / Происшествия | 14:41 | 18.10.2017 На Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита: пострадали дети Среди жителей пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрировано семь случаев инфекционных заболеваний, среди заболевших два ребенка. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра. Сообщается, что медики установили предварительный диагноз – вирусный гепатит. «Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы Балаклеи. Специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование, организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Для выявления источника возможного заражения взяты пробы питьевой воды. За людьми, с которыми контактировали заболевшие, установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция в домашних очагах и организованном коллективе, который посещают заболевшие», – говорится в сообщении. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

