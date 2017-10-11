В Днепре перекрыт канал поставки наркотиков из Запорожской области

36-летнего наркосбытчика остановили работники управления противодействия наркопреступности 18 октября на бульваре Славы в г. Днепре.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Во время поверхностного осмотра у него в пакете были обнаружены слип-пакеты с наркотическим средством «марихуана» весом около 1,5 кг и лабораторное оборудование изготовлении психотропного вещества «метамфетамин».

По ценам «черного рынка» стоимость изъятых веществ составляет 70 тыс. грн. По словам мужчины, марихуану он получал с Запорожской области для распространения на территории нашей области.

Изъятое вещество направили на исследование. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают связи подозреваемого и каналы распространения марихуаны.