В Мариуполе задержали браконьеров, которые наловили рыбы из Красной книги Украины почти на 140 тыс. грн

Сегодня, 18 октября, во время реализации информации от участкового инспектора пограничной службы совместно с представителями Азовгосрыбохраны, военнослужащими отдела пограничной службы «Мариуполь» было выявлено двух граждан Украины, которые вышли в море на собственном плавсредстве.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Так, во время его осмотра обнаружены водные биоресурсы, выловленные без разрешительных документов, а именно - бычок, пеленгас, тарань, сельдь и осетр, занесенные в Красную книгу Украины. Также выявлено незаконное орудие лова типа «паук». Сумма ущерба предварительно составляет около 137 000 гривен.

Информацию по данному правонарушению внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 249 ч. 2 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).