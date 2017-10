| Криминал / Происшествия | 15:49 | 18.10.2017 В Мариуполе задержали браконьеров, которые наловили рыбы из Красной книги Украины почти на 140 тыс. грн Сегодня, 18 октября, во время реализации информации от участкового инспектора пограничной службы совместно с представителями Азовгосрыбохраны, военнослужащими отдела пограничной службы «Мариуполь» было выявлено двух граждан Украины, которые вышли в море на собственном плавсредстве. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Госпогранслужбы Украины. Так, во время его осмотра обнаружены водные биоресурсы, выловленные без разрешительных документов, а именно - бычок, пеленгас, тарань, сельдь и осетр, занесенные в Красную книгу Украины. Также выявлено незаконное орудие лова типа «паук». Сумма ущерба предварительно составляет около 137 000 гривен. Информацию по данному правонарушению внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 249 ч. 2 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

