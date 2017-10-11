В Ивано-Франковской области мужчину задержали по подозрению в развращении своего 14-летнего пасынка

Вчера, 17 октября, на линию «102» Коломыйского отдела полиции жительница одного из сел района сообщила о том, что она подозревает своего сожителя в развращении ее 14-летнего сына.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Ивано-Франковской области.

«Как было установлено сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств, сожитель заявительницы, ранее был судим за грабеж а в настоящее время проводится судебное разбирательство дела по обвинению его в совершении кражи из проникновением.

Заявительница подозревает, что находясь по месту жительства, действуя умышленно, осознавая противоправный и общественно-опасный характер своих действий, совершал в отношении её несовершеннолетнего сына действия, связанные с развращением последнего, то есть вопреки воле мальчика с применением насилия, удовлетворял свою половую страсть», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 153 УК Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

