| Криминал / Происшествия | 16:10 | 18.10.2017 В Ивано-Франковской области мужчину задержали по подозрению в развращении своего 14-летнего пасынка Вчера, 17 октября, на линию «102» Коломыйского отдела полиции жительница одного из сел района сообщила о том, что она подозревает своего сожителя в развращении ее 14-летнего сына. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Ивано-Франковской области. «Как было установлено сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств, сожитель заявительницы, ранее был судим за грабеж а в настоящее время проводится судебное разбирательство дела по обвинению его в совершении кражи из проникновением. Заявительница подозревает, что находясь по месту жительства, действуя умышленно, осознавая противоправный и общественно-опасный характер своих действий, совершал в отношении её несовершеннолетнего сына действия, связанные с развращением последнего, то есть вопреки воле мальчика с применением насилия, удовлетворял свою половую страсть», - говорится в сообщении. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 153 УК Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

