| Криминал / Происшествия | 16:16 | 18.10.2017 В Киеве задержали группу сутенеров (ВИДЕО) В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины, работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве совместно со следователями Соломенского управления полиции задержали пять человек, которые втягивали женщин в занятие проституцией. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Киевской области. «Все злоумышленники - жители Киева и области, среди них - одна женщина. 52-летний организатор снимал для проституток квартиры на территории области. Оттуда водители возили девушек на проспект Победы. После «изменения» у женщин забирали почти все деньги, которые перечисляли на банковские карточки главного фигуранта», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. Как рассказала одна из задержанных, за ночь каждая девушка зарабатывала примерно 1500 гривен. Из этих денег они получали несколько сотен, остальным - отдавали сутенеру. Правоохранители установили, что организатор ранее был осужден по аналогичной статье Уголовного кодекса Украины. Что касается его сообщников, то эта информация выясняется. По адресам фигурантов во время обысков правоохранители изъяли банковские карточки, деньги, наркотические средства, компьютерную технику и тому подобное. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения. Им грозит до семи лет лишения свободы. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7