| Криминал / Происшествия | 17:32 | 18.10.2017 В Каменском пасынок во время обеда зарезал отчима 16 октября в полицию Каменского поступило сообщение, что в Южном районе в одной из квартир по проспекту Конституции сын зарезал отца. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Работники Южного отделения полиции установили, что около 12:00 28-летний пасынок и 58-летний отчим обедали у себя дома. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого пасынок схватил со стола кухонный нож и вонзил его в живот отчиму. Пострадавший скончался на месте, а молодой человек вышел из квартиры, постучал в дверь к соседям и сообщил: «Я убил отца, пойду напьюсь». Оба мужчины ранее не судимые, официально трудоустроены и характеризуются как среднестатистическая семья. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственным отделом Южного ОП по согласованию с местной прокуратурой мужу сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

