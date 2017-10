| Криминал / Происшествия | 17:53 | 18.10.2017 В Запорожской области женщина упала в колодец и погибла Сегодня, 18 октября, в 9:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. авиаконструктора Калинина в с. Константиновка Мелитопольского района женщина упала в колодец и не подает признаков жизни. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что женщина находится на глубине около 5 метров и не подает признаков жизни. С помощью специального оборудования тело 84-летней женщины спасатели извлекли из колодца. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу. От ГУ ГСЧС привлекалась единица техники и 5 человек личного состава. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

