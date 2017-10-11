В Запорожской области женщина упала в колодец и погибла

Сегодня, 18 октября, в 9:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. авиаконструктора Калинина в с. Константиновка Мелитопольского района женщина упала в колодец и не подает признаков жизни.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.

Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что женщина находится на глубине около 5 метров и не подает признаков жизни.

С помощью специального оборудования тело 84-летней женщины спасатели извлекли из колодца. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.

От ГУ ГСЧС привлекалась единица техники и 5 человек личного состава.