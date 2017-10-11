В Одессе подозреваемая в убийстве младенца мать совершила суицид

В Одесском следственном изоляторе совершила самоубийство женщина, которая подозревается в том, что 11 октября убила своего 4-месячного ребенка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Сегодня, 19 октября, утром в полицию поступило сообщение о том, что в СИЗО покончила жизнь самоубийством женщина, которая накануне задушила подушкой новорожденную дочь», - говорится в сообщении.

По данному факту Малиновский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой «самоубийство».

Обстоятельства случившегося в СИЗО устанавливаются…

