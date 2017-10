| Криминал / Происшествия | 11:32 | 19.10.2017 В Одессе подозреваемая в убийстве младенца мать совершила суицид В Одесском следственном изоляторе совершила самоубийство женщина, которая подозревается в том, что 11 октября убила своего 4-месячного ребенка. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области. «Сегодня, 19 октября, утром в полицию поступило сообщение о том, что в СИЗО покончила жизнь самоубийством женщина, которая накануне задушила подушкой новорожденную дочь», - говорится в сообщении. По данному факту Малиновский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой «самоубийство». Обстоятельства случившегося в СИЗО устанавливаются…

