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| Криминал / Происшествия | 11:37 | 19.10.2017
В полиции рассказали подробности ужасной аварии в Харькове

Напомним, что в результате аварии в центре Харькова погибло 5 человек, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Авария произошла 18 октября, в 20:45 на улице Сумской.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Работа по установлению лиц, пострадавших в результате ДТП, продолжается. По состоянию на 10-00 полиция установили личность еще одной женщины - 29-летней харьковчанки, которая сейчас находится в больнице. Полиция обращается ко всем свидетелей происшествия, а также родственников погибших с просьбой предоставить информацию в отдел расследования преступлений в сфере транспорта по адресу ул. Маяковского, 22, или по телефонам 715-71-64, 705-93-60, 715-71-61. Кроме того, следствие просит владельцев автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые находились вблизи места ДТП, предоставить записи по вышеуказанному адресу.

Список граждан, пострадавших во время резонансного ДТП в центре Харькова, лица которых уже установлены:
погибшие:
1) Евтеева Александр Сергеевич, 27 лет
2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет
3) Умаева Елена.

Доставлены в больницу:
1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет
2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;
3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы.
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