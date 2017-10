| Криминал / Происшествия | 11:37 | 19.10.2017 В полиции рассказали подробности ужасной аварии в Харькове Напомним, что в результате аварии в центре Харькова погибло 5 человек, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни. Авария произошла 18 октября, в 20:45 на улице Сумской. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Работа по установлению лиц, пострадавших в результате ДТП, продолжается. По состоянию на 10-00 полиция установили личность еще одной женщины - 29-летней харьковчанки, которая сейчас находится в больнице. Полиция обращается ко всем свидетелей происшествия, а также родственников погибших с просьбой предоставить информацию в отдел расследования преступлений в сфере транспорта по адресу ул. Маяковского, 22, или по телефонам 715-71-64, 705-93-60, 715-71-61. Кроме того, следствие просит владельцев автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые находились вблизи места ДТП, предоставить записи по вышеуказанному адресу. Список граждан, пострадавших во время резонансного ДТП в центре Харькова, лица которых уже установлены:

погибшие:

1) Евтеева Александр Сергеевич, 27 лет

2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет

3) Умаева Елена. Доставлены в больницу:

1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет

2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;

3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы.

