В Киевской области на взятке задержали главу сельсовета

В Киевской области задержали председателя сельского совета и коммунальщика, которые требовали 70 000 гривен взятки. Получили часть от оговоренной суммы. В рамках производства правоохранители установили, что указанную сумму средств председатель сельсовета и директор коммунального предприятия требовали от гражданина за подписание безвозмездного договора по расчистке земельного участка, а также не препятствование последнем в вывозе верхнего слоя почвы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

18 октября оперативники Управления защиты экономики в Киевской области и следственные Киево-Святошинский местная прокуратура задержали злоумышленников во время получения первой части неправомерной выгоды - 35 000 гривен.

Фигурантам дела грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.