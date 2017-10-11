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20.10.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Антикоррупционная инициатива Днепра представит общественности и СМИ результаты анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра через системы госзакупок tender.me.gov.ua и ProZorro в сентябре 2017 года»
20.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «На Днепропетровщине пройдет месячник борьбы с заболеваниями раком молочной железы»
20.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Получение жилья участниками АТО, которые имеют статус «внутренне перемещенных лиц»: реалии и перспективы»
20.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Юстиция в Днепропетровской области фиксирует сезонное увеличение количества пар, которые женятся»
20.10.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный ЭКО-КОНКУРС «ЭкоМир – Живи Здорово!»
20.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет фестиваль «Лютий Фест»

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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:27 | 19.10.2017
В Киевской области на взятке задержали главу сельсовета

В Киевской области задержали председателя сельского совета и коммунальщика, которые требовали 70 000 гривен взятки. Получили часть от оговоренной суммы. В рамках производства правоохранители установили, что указанную сумму средств председатель сельсовета и директор коммунального предприятия требовали от гражданина за подписание безвозмездного договора по расчистке земельного участка, а также не препятствование последнем в вывозе верхнего слоя почвы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

18 октября оперативники Управления защиты экономики в Киевской области и следственные Киево-Святошинский местная прокуратура задержали злоумышленников во время получения первой части неправомерной выгоды - 35 000 гривен.

Фигурантам дела грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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