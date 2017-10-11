В Днепре местный житель подозревается в убийстве собутыльника

Днепропетровской местной прокуратурой №1 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 42-летнего гражданина за умышленное убийство приятеля (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

Происшествие произошло в сентябре 2017 года у лесополосы жилого массива в городе Днепре. В ночное время суток гражданин распивал спиртные напитки вместе со знакомым и 34-летней девушкой. Внезапно между мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому деревянной палкой несколько ударов в лицо. От полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.