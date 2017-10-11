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| Криминал / Происшествия | 15:45 | 19.10.2017
В Кропивницком задержали преступников, которые травили снотворным посетителей ночных клубов

Сейчас доказана причастность подозреваемых более чем к трем десятков эпизодов уголовных преступлений. Во время санкционированных обысков у них изъяты метамфетамин, граната марки РГД-5, травматический пистолет и патроны к нему, сильнодействующие медицинские препараты, а также личные вещи, похищенные у пострадавших.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Кировоградской области.

Сотрудники управления уголовного розыска полиции области получили оперативную информацию о том, что неизвестные лица обворовывают нетрезвых клиентов в развлекательных заведениях Кропивницкого. Полицейские вышли на след участников преступной группы, организатором которой оказался ранее судимый за сбыт наркотиков, 36-летний выходец из Кавказского региона. Как выяснилось, мужчина более двух лет назад освободился из мест лишения свободы, поселился в областном центре и организовал преступный бизнес, который, по его мнению, мог приносить прибыль не менее чем торговля «дурманом».

В сообщники подозреваемый позвал своего знакомого, который выполнял функции водителя и еще четырех представительниц прекрасного пола в возрасте от 22 до 31 года.

Схема «обогащения» заключалась в том, что девушки подыскивали нетрезвых граждан в учреждениях отдыха с ночным режимом работы, незаметно досыпали к алкоголю снотворное, а когда посетитель засыпал, к делу включался уже и сам «организатор».

Потенциальные жертвы аферистов ни в одном из случаев не подозревали ничего плохого. Уже после полуночи к их столику подсаживались две девушки приятной внешности. Незнакомки рассказывали о своей жизни, умели выслушать и поддержать разговор, были вежливыми и тактичными. В это время обе глазели, есть ли у гражданина деньги, золотые украшения, кредитные карточки и дорогостоящие телефоны. Когда подвыпивший «клиент» терял бдительность, одна из них досыпала в его стакан медицинский препарат, а затем выжидала, пока человек заснет на месте, или же предлагала выйти на улицу и уже там ждала, пока препарат подействует. В случаях, когда посетитель производил впечатление человека обеспеченного и сам предлагал новым подругам поехать к себе домой, соглашались и похищали не только вещи, которые жертва имела при себе, но и ценности из квартиры.

Для того чтобы «усыпить» потерпевших, злоумышленницы использовали сильнодействующий медицинский препарат. Он в сочетании с алкоголем не всегда имел снотворный эффект, а мог вызвать паралич нервной системы и органов дыхания. В случае ишемической болезни это медицинское средство может вызвать остановку сердца.

Однако сообразительные девушки, которые и сами оказались потребителями наркотиков, такими деталями не интересовались вовсе.

После того, как «клиент» не мог справиться, злоумышленницы звали на помощь организатора группы. Человек не только «страховал» союзниц от внимания посторонних, но и проверял их, чтобы ни одна из девушек не решила скрыть часть добычи. В дальнейшем похищенные у потерпевших вещи злоумышленник продавал, и лишь небольшой процент от «прибыли» отдавал своим сообщникам.

Таким образом, злоумышленники обокрали несколько десятков граждан. Некоторые из них на утро даже не могли вспомнить, что с ними произошло, а потому с заявлениями в полицию не обращались. Жизнь некоторых потерпевших, после такого «общения», были спасены только благодаря усилиям врачей.

Среди вещественных доказательств изъяли платежные и кредитные карточки, кошелек и сумку, флэш-карты и мобильные телефоны. В ходе санкционированных обысков по месту жительства организатора полицейские обнаружили гранату и несколько доз метамфетамина. По месту работы одного из его союзниц, так же оперативники изъяли травматический пистолет, который принадлежал «главарю» группы, и наркотики, которые злоумышленница принимала сама. Во всех девушек полицейские обнаружили конвалюты с таблетками, которыми они травили своих жертв, чтобы поживиться чужим имуществом.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства событий, поэтому не исключают, что число пострадавших может быть значительно больше », - рассказал начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное всем участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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