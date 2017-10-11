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20.10.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Антикоррупционная инициатива Днепра представит общественности и СМИ результаты анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра через системы госзакупок tender.me.gov.ua и ProZorro в сентябре 2017 года»
20.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «На Днепропетровщине пройдет месячник борьбы с заболеваниями раком молочной железы»
20.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Получение жилья участниками АТО, которые имеют статус «внутренне перемещенных лиц»: реалии и перспективы»
20.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Юстиция в Днепропетровской области фиксирует сезонное увеличение количества пар, которые женятся»
20.10.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный ЭКО-КОНКУРС «ЭкоМир – Живи Здорово!»
20.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет фестиваль «Лютий Фест»

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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:19 | 19.10.2017
В Одессе мужчина «заминировал» собственную квартиру

Полицейские Одессы разоблачили 36-летнего мужчину, который «заминировал» собственную квартиру. Сейчас его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны. За ложное сообщение лжеминеру грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

18 октября в 22:40 в Киевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована квартира в одном из жилых домов на ул. Ак. Филатова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, спасатели, взрывотехники, сотрудники Службы безопасности Украины, патрульные. При обследовании работниками взрывотехнического управления, помещений и прилегающей территории дома, взрывных устройств обнаружено не было.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия.
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