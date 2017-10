| Криминал / Происшествия | 16:19 | 19.10.2017 В Одессе мужчина «заминировал» собственную квартиру Полицейские Одессы разоблачили 36-летнего мужчину, который «заминировал» собственную квартиру. Сейчас его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны. За ложное сообщение лжеминеру грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области. 18 октября в 22:40 в Киевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована квартира в одном из жилых домов на ул. Ак. Филатова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, спасатели, взрывотехники, сотрудники Службы безопасности Украины, патрульные. При обследовании работниками взрывотехнического управления, помещений и прилегающей территории дома, взрывных устройств обнаружено не было. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

