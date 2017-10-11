В Одессе мужчина «заминировал» собственную квартиру

Полицейские Одессы разоблачили 36-летнего мужчину, который «заминировал» собственную квартиру. Сейчас его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны. За ложное сообщение лжеминеру грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

18 октября в 22:40 в Киевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована квартира в одном из жилых домов на ул. Ак. Филатова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, спасатели, взрывотехники, сотрудники Службы безопасности Украины, патрульные. При обследовании работниками взрывотехнического управления, помещений и прилегающей территории дома, взрывных устройств обнаружено не было.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия.