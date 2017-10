| Криминал / Происшествия | 16:58 | 19.10.2017 В Николаеве подросток, пытаясь сделать экстремальное селфи, упал с моста 18 октября в 21:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что нуждается в помощи парень, который упал в воду с Ингульского моста неподалеку городского пляжа Стрелка. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. Как стало известно, подросток хотел сделать экстремальное фото на мосту, но по неосторожности упал. Оказавшись в воде, юноша взобрался на металлическую конструкцию, где ждал помощи спасателей. Водолазы добрались до пострадавшего на лодке, забрали парня, транспортировали его на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. На место прибыли водолазы со спасательного поста, сотрудники аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, отделение 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

