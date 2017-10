| Криминал / Происшествия | 17:34 | 19.10.2017 В Кривом Роге два человека погибли в доме, который отапливали газовой плитой 13 октября на улице Путевая в Кривом Роге произошел несчастный случай, вследствие которого погибли мужчина 1938 года женщина, личность которой выясняется. Расследование ещё не закончено, но известно, что пострадавшие использовали газовую плиту как средство отопления дома. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Главного управления гоструда в Днепропетровской области. «Криворожским горнопромышленным управлением ГУ Гоструда в Днепропетровской области создана комиссия по техническому расследованию группового несчастного случая, который произошел 13 октября текущего года с жильцами дома № 96а, улице Путевая, Довгинцевского района, город Кривой Рог. Комиссия будет выяснять обстоятельства и причины несчастного случая связанного с использованием газа в быту, через который смертельно пострадали мужчина 1938 года женщина, личность которой выясняется. По предварительной информации предоставленной ОАО «Криворожгаз», которые прибыли на место трагедии по вызову патрульной полиции известно, что пострадавшие использовали газовую плиту не по назначению. А именно: с помощью духового шкафа, куда была помещена кирпич, осуществляли отопления своего жилища», - говорится в сообщении. Расследование будет проводиться в соответствии с Порядком проведения технического расследования обстоятельств и причин возникновения аварий связанных с использованием газа в быту. Криворожское горнопромышленное управления ГУ Гоструда в Днепропетровской области в очередной раз обращает внимание жителей жилых домов, как многоквартирных, так и частных, на обязательное строгое соблюдение правил безопасного пользования бытовыми газовыми приборами.

