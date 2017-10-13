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10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Антикоррупционная инициатива Днепра представит общественности и СМИ результаты анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра через системы госзакупок tender.me.gov.ua и ProZorro в сентябре 2017 года»
20.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «На Днепропетровщине пройдет месячник борьбы с заболеваниями раком молочной железы»
20.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Получение жилья участниками АТО, которые имеют статус «внутренне перемещенных лиц»: реалии и перспективы»
20.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Юстиция в Днепропетровской области фиксирует сезонное увеличение количества пар, которые женятся»
20.10.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный ЭКО-КОНКУРС «ЭкоМир – Живи Здорово!»
20.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет фестиваль «Лютий Фест»

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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 17:51 | 19.10.2017
В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в остановку (ФОТО)

Сегодня, 19 октября, на Донецком шоссе в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль врезался в остановку.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По его словам, в аварии никто не пострадал.

Напомним, что в результате аварии в центре Харькова погибло 5 человек, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Фото: Михаил Лысенко.
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