| Криминал / Происшествия | 17:51 | 19.10.2017 В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в остановку (ФОТО) Сегодня, 19 октября, на Донецком шоссе в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль врезался в остановку. Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». По его словам, в аварии никто не пострадал. Напомним, что в результате аварии в центре Харькова погибло 5 человек, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни. Фото: Михаил Лысенко.

