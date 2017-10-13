В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в остановку (ФОТО)

Сегодня, 19 октября, на Донецком шоссе в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль врезался в остановку.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По его словам, в аварии никто не пострадал.

Напомним, что в результате аварии в центре Харькова погибло 5 человек, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Фото: Михаил Лысенко.