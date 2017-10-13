В Днепропетровской области муж заподозрил жену в измене и убил её

Вечером 17 октября в селе Васильковское Днепропетровской области между супругами произошла ссора. На следующий день женщину нашли мертвой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

«Правоохранители обнаружили на теле 32-летней женщины многочисленные колото-резаные раны, в результате которых наступила смерть. Выяснилось, что накануне убийства мужчина вернулся с работы пьяным и в очередной раз начал выяснять отношения. Он обвинял жену в измене, а когда эмоции взяли вверх, схватил нож и несколько раз ударил им жену. После этого лег спать в соседней комнате.

По словам знакомых умершей, стало известно, что женщина не раз жаловалась, что муж подозревает ее в измене», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз.

